Депутат Толмачев: ищущих работу летом студентов подстерегают мошенники

В интервью RT Александр Толмачев, занимающий пост заместителя председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике, поделился информацией в беседе с RT о возможных видах мошенничества, с которыми молодые люди могут столкнуться в летний период.

Как подчеркнул депутат, завершение летнего сезона — это не только пора отдыха и каникул. Многие учащиеся, которые вскоре завершат обучение или уже получили диплом и успели отдохнуть, находятся в поиске работы. И на этом пути их поджидают различные препятствия.

«Частая схема — переписка о вакансии в соцсетях, в результате которой студент предоставляет «работодателю» всю информацию о себе: паспортные данные, сведения о счетах и карточках — якобы для «начисления зарплаты», — поделился депутат.

По словам законотворца, после этого «фиктивный специалист по подбору персонала исчезает», а данные студента в лучшем случае попадают к спамерам, а в худшем — он может обнаружить, что на его имя был оформлен кредит.

Еще один метод, которым пользуются мошенники, чтобы ввести в заблуждение наивных людей, — это «платные вакансии» и «доступ к элитным местам» за внесение предоплаты.

«Суммы небольшие, но важно помнить о еще одном способе мошенничества, гораздо более опасном. После перевода денег неизвестному «эйчару» могут начаться угрозы за финансирование терроризма, а далее — выход на известную схему: вымогательство более крупных сумм, шантаж», — рассказал парламентарий.

Толмачев призвал студентов быть осторожными и не доверять сомнительным аккаунтам в социальных сетях. Депутат посоветовал не предоставлять свои личные данные сайтам, которые могут быть похожи на официальные страницы кадровых служб и сервисов.

«Лучший, самый надежный вариант — проверенные системы (с «галками», миллионными отзывами), официальные центры занятости, а также проект Роструда — портал «Работа России», где можно проверить и данные потенциального нанимателя», — подытожил собеседник RT.