Депутат Толмачев просит прокуратуру провести проверку «Университета магии и колдовства» в Ивантеевке
Фото: [©Алексей Ничукин/РИА Новости]
Прокуратура Московской области провела проверку деятельности «Международного университета магии и колдовства» по запросу депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева. Выяснилось, что оказываемые этим учреждением услуги нельзя трактовать как «образовательные», поэтому их требуют заменить на «консультационные». По словам самого депутата, не нужно дискредитировать систему образования, тем самым позволяя аналогичным организациям использовать термин «университет». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он привел в качестве примера незаконную деятельность блогеров Елены Блиновской и Аяза Шабутдинова.
По мнению парламентария, хозяева «Университета магии» просто ведут игру на доверии к слову вообще.
Он добавил, что позволять применять таким организациям термин «университет» равно дискредитации системы образования.