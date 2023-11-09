Депутат Толмачев просит прокуратуру провести проверку «Университета магии и колдовства» в Ивантеевке

Прокуратура Московской области провела проверку деятельности «Международного университета магии и колдовства» по запросу депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева. Выяснилось, что оказываемые этим учреждением услуги нельзя трактовать как «образовательные», поэтому их требуют заменить на «консультационные». По словам самого депутата, не нужно дискредитировать систему образования, тем самым позволяя аналогичным организациям использовать термин «университет». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.