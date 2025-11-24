Депутат Володин навестил в больнице мальчика, пострадавшего от взрыва в Красногорске

Депутат Московской областной думы Роман Володин навестил в Детском клиническом центре имени Рошаля девятилетнего Глеба, пострадавшего от взрыва в Красногорске. Инцидент произошел 11 ноября, когда мальчик поднял заминированной сверток с купюрой, в результате чего получил серьезные травмы, потребовавшие ампутации четырех пальцев на руке.

Володин при встрече подчеркнул, что пришел к ребенку как друг, а не как официальное лицо, и вручил мальчику спиннинг и рыболовные снасти, учитывая его увлечение рыбалкой. В настоящее время Глеб проходит восстановление и готовится к выписке из медицинского учреждения.

По факту происшествия правоохранительные органы Московской области возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общественно опасным способом. Визит депутата стал частью программы поддержки пострадавшего ребенка, который продолжает реабилитацию после полученных травм, к которой присоединились многие общественные деятели и представители власти.