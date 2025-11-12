«Так удобнее»: более 30% россиян объяснили ностальгию по СССР в поездках привычками

Современные россияне продолжают сохранять традиционные советские привычки при организации путешествий. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по покупке билетов «Купибилет», которые есть в расположении «Ленты.ру».

Выяснилось, что многие граждане России по-прежнему берут с собой в поездки пледы, подушки и сменную одежду. Наиболее популярными предметами из «прошлого» оказались пледы и дорожные подушки — их берут с собой 32% опрошенных.

Каждый пятый респондент (21%) признался, что берет отдельную одежду для использования в транспорте. Готовую еду запасают 13% путешественников, тапочки берут 11%, набор лекарств и средств первой помощи — 9%, а кружку или термос — 7% россиян.

Исследование также выявило причины сохранения этих привычек. Для 30% респондентов такой подход обеспечивает удобство во время поездки. Каждый пятый опрошенный (20%) рассматривает это как проявление заботы о собственном комфорте.

Еще 16% граждан считают, что следование проверенным временем традициям делает путешествие более надежным.

При этом существует категория туристов, полностью отказавшихся от советских привычек. 7% россиян не берут с собой в поездки ничего из перечисленного, полностью полагаясь на услуги, предоставляемые транспортными компаниями, ресторанами и отелями.

