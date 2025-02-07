Депутат Ждан встретился с коллективом поликлиники № 3 в поселке Лесной

Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан встретился с коллективом поликлиники № 3 в поселке Лесной. Во время мероприятия были подведены итоги работы прошлого года и поставлены задачи на текущий.

Депутат Мособлдумы рассказал, что в прошлом году в рамках реализации наказов избирателей было приобретено оборудование, необходимое для работы медперсонала и для создания комфортных условий для пациентов. В частности, в поликлинику № 3 в Лесном доставили кресла для дневного стационара, а в офтальмологическое отделение больницы города Пушкино — кресла для проведения операций на глаза. Деньги поступили из бюджета Московской области в качестве поддержки.

«В минувшем году совместно с Администрацией Городского округа Пушкинский было реализовано много важных проектов в сфере здравоохранения, образования, благоустройства, социальной политики. Важным направлением работы была и остается поддержка участников СВО и их родных. Медработникам, конечно, интересно дальнейшее развитие их профессиональной отрасли. На этой теме мы и акцентировали внимание», — поделился Михаил Ждан.

Депутат Михаил Ждан отметил, что обеспечение медработников социальными льготами — еще одна приоритетная задача регионального правительства. Над усовершенствованием программ работают каждый год. Так, в 2024 году расширили компенсацию за аренду для семей медиков. Супругам-медикам предоставляют 30 тыс. руб. В нынешнем году эта мера распространится на завотделений и заведующих ФАПами.

С 1 января провели индексацию зарплат всему медицинскому персоналу. Кроме того, были увеличены выплаты по компенсации за аренду жилья и по программе «Приведи друга».

В завершении мероприятия депутат ответил на все вопросы медиков. Он поблагодарил их за квалифицированную работу и отзывчивость к пациентам.