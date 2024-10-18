Депутат Журавлев пояснил, почему идеология чайлдфри противоречит исконно русским семейным ценностям

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, идеология чайлдфри противоречит исконно русским семейным ценностям. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что в этом смысле реклама данного странного явления должна быть в нашей стране законодательно ограничена.

По мнению парламентария, количество сторонников подобных идей в России не превышает статистической погрешности. Детей отказываются рожать вовсе не по идеологическим причинам, а по финансовым. Таким образом, демографическую проблему можно решить, обеспечив молодую семью жильем и высокооплачиваемой работой.

Ранее стало известно, как накажут россиян за высказывания о нежелании иметь детей.