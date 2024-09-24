Стало известно, как накажут россиян за высказывания о нежелании иметь детей

Депутат Госдумы Яна Лантратова в разговоре с RT прокомментировала новый законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри. Она объяснила, будут ли наказывать граждан, которые будут говорить о нежелании иметь детей.

Как подчеркнула парламентарий, наказывать будут не за слова о нежелании иметь детей, а за откровенную пропаганду отказа от них. Например, если эту информацию подают активно через различные каналы, систематически распространяя чайлдфри-взгляды на широкую публику.

«Некоторые высказывают опасения, что такой закон может нарушить право женщин самостоятельно решать, хотят ли они ребенка или нет. Это не так. Напротив, он укрепляет право женщины принять решение самостоятельно — без внешнего давления и настойчивой пропаганды бездетности», — заявила собеседница RT.

Наказание могут получить те, кто культивирует пренебрежительное и неприязненное отношение к материнству и детству. То есть, попытки убедить молодое поколение и женщин отказаться от деторождения могут попасть под статью.

Ранее адвокат Руснаков заявил, что движение «чайлдфри» могут признать экстремистским.