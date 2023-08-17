Депутат Журавлев рекомендовал увеличить призывной возраст до 50 лет для мигрантов

В рамках рейда на одной из овощебаз в северной столице полицейские обнаружили свыше ста мигрантов, которые имели гражданство РФ, но не состояли на воинском учете. Они были доставлены в военкомат. По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, таких ситуаций в нашей стране быть не должно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в настоящее время готовится законопроект об обязательной службе в армии для всех получивших российское гражданство, а их призывной возраст должен составлять 50 лет.

По мнению парламентария, на фоне падения курса российской валюты интерес мигрантов к работе в России может упасть. Тем не менее поток гастарбайтеров обретает абсолютно неконтролируемые формы и несет за собой растущую преступность.

Он пояснил, что решить проблемы, связанные с трудовыми мигрантами, можно путем создания единой службы, принимающей заказы от компаний на нужное число рабочих. Это поспособствует росту ответственности компаний за своих рабочих.

Журавлев добавил, что практически каждый узбекский мигрант ежемесячно отправляет из нашей страны на родину 453 доллара, и в целом сумма этих вливаний в экономику Узбекистана составляет 11,4 % ВВП, поэтому без этих денег она рухнет, что прямо говорит о том, что никто никуда не уедет.