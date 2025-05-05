Умер чемпион СССР по классической борьбе и глава киевской ОПГ Виктор Авдышев

Авдышев занялся борьбой в классическом стиле в 1970 году. Менее чем за 10 лет он был удостоен ряда титулов, получил ряд престижных наград. Так в 1978 и 1983 годах он занял третье место на чемпионате мира, а в 1978 году стал чемпионом Советского Союза. Затем он ушел из спорта, и в 1989 году создал собственную организованную преступную группировку в Киеве.

«В 1995-м его арестовали, следствие длилось три года, но мужчина смог сбежать в Азербайджан. Тогда суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы», — указал микроблог.

Вслед за этим экс-спортсмен был объявлен в международный розыск. Теперь стало известно, что он скончался в возрасте 69 лет. По имеющимся данным, причиной этого стала сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось о смерти известной советской актрисы Светланы Харлап, которая играла в кино и театре, а также занималась дубляжом. Именно ее голосом говорила часть персонажей в телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Харлап ушла из жизни в 84 года.