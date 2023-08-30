Депутатов на Украине предложили отправить на фронт

В Верховную Раду был внесен законопроект об исключении украинских депутатов из списка граждан с отсрочкой от военного призыва. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Проект был предложен одним из депутатов правящей партии «Слуга народа» Александром Дубинский. Он напомнил, что сейчас закон освобождает депутатов от призыва, но посетовал на то, что так быть не должно. Как заявил Дубинский, защита депутатов от призыва во время военного положения в стране провоцирует «несправедливое отношение для выполнения конституционных обязанностей» для всех жителей страны.

Недавно издание Die Welt сообщало, что для одержания победы над РФ в боевых действиях, Украине нужно мобилизовать 3 миллиона своих граждан. По данным газеты, это 10% от населения страны.