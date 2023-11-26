Депутату горсовета Балашихи и его сослуживцам в зоне СВО передали машину с гуманитарной помощью

Глава подмосковного городского округа Балашиха Сергей Юров совместно с депутатами местного Совета и региональным отделением партии «Единая Россия» отправил внедорожник с товарами для участников специальной военной операции на Донбасс. Груз доставили в подразделение, где с октября проходит службу депутат балашихинского горсовета Леонид Любимцев.

Как подчеркнул Сергей Юров, помощи участникам СВО и их семьям в муниципалитете уделяют особое внимание, а благодаря поддержке партии «Единая Россия» все необходимое российским военным можно передать оперативно. Доставили груз депутаты горсовета Александр Евсюткин и Олег Зверев.

Также в сборе посылки на передовую участвовали и близкие депутата. Его мать и дочери вместе с одноклассниками и учителями написали четыре десятка писем, сделали обереги из бисера, которые отправили российским бойцам.

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