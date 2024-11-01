Депутаты Балашихи передали гумпомощь раненым бойцам СВО в госпиталь

«Сегодня, к празднику Дня народного единства, привезли в госпиталь сладкие подарки и средства личной гигиены для бойцов. Выбор сегодняшней партии гумгруза не случайный, по словам начальника госпиталя, сейчас особенно востребованы чай, средства гигиены. Ребята, которые находятся здесь, изначально поступают без всего. Мы зашли в несколько палат пообщаться с бойцами, спросить какая помощь еще необходима и передали сладкие угощения к празднику от наших жителей. Мужчинам было особенно приятно получить открытки со словами поддержки от наших юных жителей города. Сейчас это особенно важно», - сказала Ульяна Кондрякова.