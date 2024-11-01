Депутаты Балашихи передали гумпомощь раненым бойцам СВО в госпиталь
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
В преддверии Дня народного единства депутаты Совета депутатов округа от партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова, Сергей Щукин, Сергей Степашин, руководитель местного отделения «Юнармии» Вероника Бусыгина, руководитель балашихинского отделения «Молодой Гвардии» Алексей Егоров приехали к раненым в Главный военный клинический госпиталь им. Академика Н.Н. Бурденко в микрорайоне Старая Купавна. Они привезли подарки бойцам, которые собирали в течение месяца депутатский корпус, жители округа, волонтеры, предприниматели, школьники и воспитанники детских садов Балашихи. Дети подготовили письма и открытки для военных.
Специально для военнослужащих сотрудники кондитерского предприятия из микрорайона Железнодорожный ранним утром испекли горячие пирожные.
«Сегодня, к празднику Дня народного единства, привезли в госпиталь сладкие подарки и средства личной гигиены для бойцов. Выбор сегодняшней партии гумгруза не случайный, по словам начальника госпиталя, сейчас особенно востребованы чай, средства гигиены. Ребята, которые находятся здесь, изначально поступают без всего. Мы зашли в несколько палат пообщаться с бойцами, спросить какая помощь еще необходима и передали сладкие угощения к празднику от наших жителей. Мужчинам было особенно приятно получить открытки со словами поддержки от наших юных жителей города. Сейчас это особенно важно», - сказала Ульяна Кондрякова.
Балашиха активно помогает участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям, раненым бойцам на реабилитации в Главный военный клинический госпиталь им. Академика Н.Н. Бурденко. Если и вы хотите помочь, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи - в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.