Депутаты «Единая России» проводят лекции в красногорском филиале РАНХиГС
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В филиале вуза РАНХиГС в подмосковном Красногорске депутаты партии «Единая Россия» организовали курс лекций. Послушать выступления политиков могли студенты разных направлений.
Так, одно занятие для студентов провел депутат красногорского Совета Артур Бадретдинов. Он посвятил лекцию работе нижней и верхней палат парламента. Депутат уверен, что каждый школьник и студент должен знать законы страны и то, как они разрабатываются и принимаются.
В завершении занятия Артур Бадретдинов предложил студентам закрепить полученные знания с помощью теста, которые ребята успешно решили.
Оценили такой формат и преподаватели РАНХиГС. Профессора отметили, что подобные лекции вносят разнообразие в учебный процесс, а также помогают студентам больше узнать об опыте практиков.