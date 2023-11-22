Депутаты «Единая России» проводят лекции в красногорском филиале РАНХиГС

Так, одно занятие для студентов провел депутат красногорского Совета Артур Бадретдинов. Он посвятил лекцию работе нижней и верхней палат парламента. Депутат уверен, что каждый школьник и студент должен знать законы страны и то, как они разрабатываются и принимаются.

В завершении занятия Артур Бадретдинов предложил студентам закрепить полученные знания с помощью теста, которые ребята успешно решили.

Оценили такой формат и преподаватели РАНХиГС. Профессора отметили, что подобные лекции вносят разнообразие в учебный процесс, а также помогают студентам больше узнать об опыте практиков.