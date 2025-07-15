Депутаты Госдумы освоили экстремальное курение на фоне ливня

В стенах Госдумы депутатам стало сложнее ходить на перекуры из-за мощного ливня, обрушившегося на Москву 15 июля. Буйство стихии привело к затоплению курилки, сообщает Life.ru.

Затопленная курилка в Госдуме временно превратилась в зону вынужденного единения представителей разных фракций. Теперь депутаты ютятся в маленьком углу, так как большая часть места для курения затоплена. Речь про часть, пристроенную к первому этажу старого здания на Охотном ряду.

Не каждый парламентарий рискнет выйти в затопленную курилку, а кто-то вовсе предпочитает на время отказаться от сигарет и вредных перерывов.

Напомним, что в столице 15 июля бушует непогода: гроза, а также аномальное количество осадков. Все это после жесткой жары, которая держалась практически неделю.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы после ливня обвалился асфальт.