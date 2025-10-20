Депутаты Госдумы рассмотрят проект о дополнительном отпуске для отцов

Фото: [ А. Воробьев выступил на парламентских слушаниях в Госдуме РФ/Медиасток.рф ]

Депутаты Государственной Думы планируют внести на рассмотрение в парламент законопроект, который предусматривает возможность предоставления отцам дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью до семи дней в случае рождения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в их распоряжении документ.

В современном российском трудовом законодательстве не предусмотрена специальная гарантия в виде оплачиваемого отпуска для отцов непосредственно после рождения ребенка.

Законопроект, который предлагается к рассмотрению, устраняет этот недостаток, предоставляя отцам новорожденных детей право на однократный дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью семь календарных дней, как указано в пояснительной записке к документу.

Отдельно указывается, что отпуск можно взять в любое время в течение года с момента рождения ребенка. Однако, если отпуск не был использован, денежная компенсация за него не предусмотрена.

Инициаторы проекта закона предлагают ввести дополнительный отпуск, который, по их мнению, окажет положительное влияние на социальную и экономическую сферы, а также будет способствовать реализации принципов социальной справедливости в трудовых отношениях.