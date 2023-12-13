Депутаты Госдумы внесли законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию

По этому документу на заслуженный отдых смогут отправиться мужчины с 60 лет, а женщины с 55 лет.

На данный момент граждане могут выходить на пенсию на два года раньше, чем это установлено законом. Но, им для этого необходимо, чтобы рабочий стаж составлял 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. С учетом того, что очень многие люди в нашей стране не идут работать сразу после средней школы, а продолжают учебу, нормы для досрочного выхода мало кому удается достичь, а существующий закон носит чисто номинальный характер. В связи с этим авторы нового закона считают, что рабочий стаж для возможности назначения пенсии стоит снизить на 5 лет.

«Данная норма будет являться весомым стимулирующим инструментом для граждан работы в «белой» зоне экономики и уплаты отчислений во внебюджетные фонды», - так считает один из авторов этого закона, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Его точку зрения привели "Известия". При этом сама возможность для выхода на пенсию будет составлять не ранее чем 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.