Депутаты Химок и Сенегала договорились о сотрудничестве в сфере предпринимательства и образования

Депутат химкинского горсовета Артур Каримов в составе российской делегации прибыл с визитом в африканский Дакар, где были подписаны официальные договоренности о культурно-образовательном сотрудничестве с представителями Национальной Ассамблеи Сенегала.

Сотрудничать будут Московский государственный институт культуры и «Тридцать первая школа» с четырьмя образовательными организациями Сенегала. Как отметил представитель химкинской делегации и депутат Артур Каримов, в рамках соглашений российские учителя будут знакомить африканских детей с культурой и языком России.

«Благодаря изучению культуры другой страны можно быстрее и эффективнее развить партнерские отношения между странами», – считает Артур Каримов.

Помимо этого, были заключены и партнерские договоренности в направлении развития малого и среднего предпринимательства, что станет еще одной перспективой для химкинского бизнеса, который является лидером среди подмосковных округов в малом и среднем сегменте.