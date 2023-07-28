Депутаты Химок отчитались о работе за 2022 год

В ходе этих бесед народные избранники рассказывали населению, что удалось сделать за прошедший год и какие наказы они смогли выполнить.

«Личный общение с нашими избирателями делает нашу работу более ясной и понятной для них. А еще такие встречи помогают нам самим увидеть полную картину о деятельности в сферах государственного, хозяйственного и социально-культурного управления», – рассказал депутат Валентин Герасимов.

Всего парламентарии провели около сотни таких встреч. В них участвовали коллективы местных предприятий, предприниматели, общественники и активные жители округа.

Вместе с муниципальными депутатами рассказали химчанам о своей работе парламентарий Государственной Думы Ирина Роднина и народный избранник Московской областной Думы Михаил Раев. Ирина Роднина провела в Химках четыре встречи, а Михаил Раев девять раз пообщался с населением.