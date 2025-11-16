Специалисты объяснили, когда стоит открывать вклад на год

Если человек планирует разместить свои накопления надолго, годовой депозит с фиксированной ставкой в ряде ситуаций оказывается более выгодным вариантом, чем несколько раз оформлять краткосрочные вклады в течение 2026 года, сообщает « Российская газета ».

По оценке экспертов, крупнейшие банки уже учли ожидаемое снижение ключевой ставки до конца 2025 года. По их мнению, сейчас у Центробанка нет причин для резкого изменения показателя. На этом фоне финансовые организации могут представить сезонные депозитные предложения с повышенными ставками ближе к новогодним праздникам.

Заметного разрыва между доходностью краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных вкладов, который наблюдался в предыдущем квартале, сейчас нет.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова отмечает, что при уверенности в том, что средства не понадобятся в ближайшие шесть–двенадцать месяцев, их вполне можно разместить на этот срок.

