Депутаты Кнессета предложили странам Запада принять по 10 тысяч палестинских беженцев

Депутаты израильского парламента призвали страны Запада разместить у себя некоторое количество палестинских беженцев, чтобы смягчить кризис в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal.

Депутат от партии Биняьмина Нетаньяху «Ликуд», бывший постпред страны в ООН Дани Данон и депутат от оппозиционной партии «Еш Атид» Рам Бен-Барак, в прошлом заместитель главы израильской разведки «Моссад», считают, что если бы каждая из стран Запада согласилась принять по 10 тысяч палестинцев, это смогло бы решить проблему.

По их мнению, в этом состоит моральный долг процветающих западных стран.

Ранее израильские власти признали существование документа, в котором излагалась идея переселить 2,3 млн палестинских жителей Газы на Синайский полуостров в Египте.