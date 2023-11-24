Депутаты Коломны и Бреста подписали важное соглашение о сотрудничестве

Совет депутатов Городского округа Коломна и Пинский районный Совет депутатов Брестской области Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе визита нашей делегации в Беларусь.

«Подписи в значимом документе поставили председатели законодательных собраний двух муниципалитетов: Николай Братушков и Вячеслав Лозюк. Цель соглашения – развитие экономического, торгового, культурного взаимодействия, на основе равноправного партнерства, доверия и взаимной выгоды сторон», - сообщили в администрации городского округа Коломна.

Николай Братушков отметил, что соглашение будет способствовать развитию взаимодействия Пинского региона и Городского округа Коломна сразу в нескольких сферах – в области культуры, образования, здравоохранения и бизнеса.

«В зоне интереса предприятия, которые могут образовывать цепочки для поставки и переработки продуктов. К примеру, овощей и фруктов, которые производятся в Пинском районе», – подчеркнул Братушков.

Во время визита коломенских делегатов прошла важная встреча с представителями банковской сферы. Наши депутаты ознакомились с практиками развития малого предпринимательства.

Для гостей хозяева подготовили и насыщенную культурную программу. Так, в частности, наши депутаты побывали на экскурсии в Брестской крепости и возложили цветы к мемориалам важнейшего памятника Великой Отечественной войны.