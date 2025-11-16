Депутаты объяснили, как увеличить пенсию более чем вдвое

Россияне могут более чем в два раза увеличить размер своей будущей пенсии, отложив ее получение на десять лет после достижения пенсионного возраста. Об этом в интервью ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

По словам парламентария, такая длительная отсрочка дает существенную прибавку. Индивидуальные пенсионные коэффициенты (пенсионные баллы) будут увеличены в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза. Дополнительно за этот период будут начисляться новые баллы.

Бессараб уточнила, что даже пятилетняя отсрочка значительно повышает выплаты: пенсионные коэффициенты вырастут на 36%, а фиксированная часть — на 45%. Однако эксперт обратила внимание на важный нюанс: все эти годы гражданин будет получать только зарплату, без пенсионных выплат. Поэтому каждому необходимо взвесить, что выгоднее: получать пенсию и зарплату одновременно, но в меньшем размере, или позже выйти на повышенную пенсию.

Ранее специалисты объяснили, когда стоит открывать вклад на год.