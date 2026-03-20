Депутаты обратили внимание на риски монополии из-за «белых списков»

Вопросы прозрачности формирования так называемых «белых списков» интернет-ресурсов стали предметом обсуждения. Эксперты и парламентарии указывают на возможные риски ограничения конкуренции и неравные условия для бизнеса, пишут « Ведомости ».

Власти просят разъяснить принципы включения интернет-ресурсов в «белые списки» и оценить возможные риски для конкуренции. Поводом стали обращения, в которых указывается на неясные критерии отбора и потенциальные преимущества для отдельных платформ.

По мнению авторов инициативы, ресурсы, попавшие в такие списки, получают заметное преимущество — они сохраняют доступ к пользователям даже при ограничениях связи. В то же время другие сайты могут терять аудиторию, что особенно чувствительно для малого и среднего бизнеса.

В качестве примеров приводятся ситуации, когда в списки включены одни популярные сервисы, а аналогичные по функциям площадки остаются вне их. Это вызывает вопросы о прозрачности отбора и равных условиях для участников рынка.

Эксперты отмечают, что такая практика может привести к концентрации трафика у ограниченного круга компаний и создать риски монополизации. Это потенциально противоречит антимонопольному законодательству.

В Минцифры пояснили, что решения о включении принимаются совместно с профильными ведомствами и с учетом требований безопасности. Одним из обязательных условий является размещение инфраструктуры ресурса на территории России.

В антимонопольной службе заявили, что рассмотрят обращение после его официального поступления. Оценка соответствия действующим законам будет дана в установленном порядке.

Таким образом, вопрос формирования «белых списков» остается открытым и может потребовать дополнительного регулирования для обеспечения равных условий на рынке.

