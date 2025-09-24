Депутаты округа Пушкинский оценили результаты благоустройства лесопарка «Банный лес»

Депутаты Дмитрий Кульков (окружной Совет), Александр Легков (Мособлдума) и Ольга Алексеева, уполномоченный главы округа Пушкинский, провели инспекцию лесопарка «Банный лес», чтобы проконтролировать завершение работ по его благоустройству.

На территории, занимающей более 20 гектаров, выполнены основные этапы преобразований. Лесопарк преобразился благодаря созданию системы прогулочных и спортивных дорожек, оборудованных современным освещением и покрытием из гранитного щебня. Восстановлена важная дорога с асфальтовым покрытием, соединяющая парк с железнодорожным вокзалом. Для детей установлены три современных игровых комплекса, а для любителей спорта появились площадки для воркаута и занятий спортом. Значительное внимание уделено зонам тихого отдыха, где посетители могут насладиться природой и спокойствием.

В настоящее время ведутся активные работы по оформлению главной входной зоны со стороны Бульвара Зубова. Здесь устанавливаются два торговых павильона, а на самой большой детской площадке завершается укладка безопасного резинового покрытия.

На объекте задействовано около 50 специалистов, которые работают над созданием комфортной и современной инфраструктуры. Со стороны улицы Лермонтова строится бетонный скейт-парк площадью 700 квадратных метров, главной особенностью которого станет уникальная конструкция «воллрайд». Руководитель строительной бригады подтвердил, что основные работы на этом участке планируется завершить к концу сентября.