Депутаты округа Пушкинского собрали груз для поддержки военнослужащих

10 сентября председатель Совета депутатов Артем Садула и другие депутаты передали очередной гуманитарный груз волонтерской организации «Никто кроме нас». Мероприятие состоялось в Троицкой церкви в Пушкино.

В грузе собраны предметы первой необходимости: жидкое мыло, гель для стирки, средства для мытья полов и посуды. Депутаты отметили, что это «скромный, но важный вклад в то, чтобы наши защитники чувствовали хоть немного больше домашнего уюта и заботы в суровых фронтовых условиях».

«Есть фронтовая реальность, которая остается за кадром громких сводок — это быт наших бойцов. Возможность постирать форму, принять душ после тяжелого задания, навести чистоту в расположении: от этих, казалось бы, мелочей, напрямую зависит здоровье и боевой дух наших ребят», - рассказал Артем Садула.

Председатель Совета депутатов выразил благодарность Дмитрию Кулькову, который регулярно организует и отправляет гуманитарную помощь на передовую.

После передачи груза депутаты пообщались с волонтерами, занимающимися изготовлением маскировочных сетей и маскхалатов.