Депутаты парламента Болгарии подрались из-за передачи ВСУ списанных БТР
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Вопрос передачи Софией Вооруженным силам Украины списанных бронетранспортеров так смутил некоторых депутатов парламента Болгарии, что они устроили прямо на заседании кулачный бой.
Как пишет Blitz, драке между депутатами предшествовала словесная перепалка некоторых болгарских законодателей, вызванная ретивостью некоторых народных избранников добиться отправки ВСУ списанной бронетехники.
«Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков. Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой», — говорится в материале.
Отмечается, что теперь столь непарламентское поведение вовлеченных в конфликт депутатов рассмотрят на президентском совете.