Депутаты подмосковного Красногорска передали две тысячи бутылок воды в госпиталь имени Вишневского

Депутат Московской областной Думы Роман Володин и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов передали военному госпиталю имени Вишневского две тысячи бутылок в малой таре.

Просьба о передаче подобной помощи поступила от медиков, которые лечат бойцов специальной военной операции. Руководство госпиталя поблагодарило депутатов и организовало для них познавательную экскурсию по учреждению. Гости, например, посетили досуговый клуб, где перед военнослужащими, находящимися на реабилитации, выступают с концертами творческие коллективы.

Напомним, что в Красногорске полезные грузы для бойцов СВО принимают в «Молодежном центре» (улица Речная, дом 20, корпус 1).

Отметим, что в Московской области продолжает действовать Центр подготовки добровольцев. Всю подробную информацию можно узнать на сайте https://контрактмо.рф