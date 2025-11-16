Депутаты предупредили о штрафах до ₽300 тыс. за стихийные автосервисы во дворах

Организация несанкционированных автосервисов на придомовой территории многоквартирных домов может привести к штрафам до ₽300 тысяч для юридических лиц. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Парламентарий отметил, что стихийные мастерские, мойки и шиномонтаж во дворах вызывают обеспокоенность жителей. Нарушителям грозят административные санкции по нескольким статьям: за загрязнение территории, слив масел, нарушение тишины и повреждение зеленых насаждений.

Для граждан штрафы достигают ₽5 тыс., для компаний — ₽300 тысяч. Аксененко подчеркнул, что любое коммерческое использование придомовой территории требует согласия собственников. При выявлении нарушений жителям рекомендуется обращаться в УК, ТСЖ или полицию, предварительно зафиксировав нарушения на фото и видео.

