Умная колонка выдала тайну мужской неверности и изменила жизнь москвички

В Москве женщина подала на развод после того, как умная колонка в ее квартире внезапно начала воспроизведение откровенной композиции. Согласно имеющимся данным, устройство включило трек по голосовой команде ее супруга, который в этот момент находился в Торжке. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Муж объяснил происходящее после того, как жена потребовала уточнений. Он сообщил, что поехал в Тверскую область не по рабочим причинам, а для встречи с другой женщиной.

После признания женщина подала заявление о расторжении брака. Попытка примирения не состоялась, так как на одежде мужчины были обнаружены следы косметики, не принадлежащей супруге.

Ранее экономист Балынин заявил, что высокие ставки вкладов зафиксированы на срок девять месяцев.