Глава Балашихи принял участие в масштабном субботнике

Вместе с партийцами, представителями администрации, волонтерами и неравнодушными жителями секретарь местного отделения Единой России присоединился к уборке территории у гимназии №1 имени Героя РФ А.В. Баландина и у школы № 8 с ОВЗ. Весь необходимый инвентарь участникам субботника выдали на площадке.

«Январь выдался по-настоящему снежным, и сегодня важно сказать спасибо всем городским службам и неравнодушным жителям, которые вместе вышли на масштабный субботник. Общими усилиями мы помогаем быстрее устранить последствия снегопадов и привести город в порядок», – сказал Сергей Юров.

Масштабный субботник проходит в Балашихе на 70 площадках. Более 3 тысяч человек объединились, чтобы оперативно привести в порядок общественные пространства, дворовые территории и пешеходные зоны для повышения безопасности и комфорта городской среды.