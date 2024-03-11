Депутаты Совета депутатов округа Чехов передали военным СВО гуманитарный груз

Было собрано много предметов, крайне необходимых в зоне спецоперации: лекарственные препараты, генераторы, power-банки и экшн-камеры. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что мобилизованные жители в настоящее время несут службу на Сватово-Кременном направлении. За два года СВО бойцы неоднократно меняли позиции, но неизменным остается одно — военные всегда остаются на передовой линии.

Михаил Собакин обратился к жителям округа. Он отметил, что каждый горожанин может помочь в сборе необходимых вещей. Военные СВО успешно продвигаются вперед, а значит, вынуждены снова обустраиваться в полевых условиях. К тому же, со сменой времен года изменяется и необходимый перечень предметов. В расходном материале, продуктах питания, средствах личной гигиены и медпрепаратах потребность есть всегда.