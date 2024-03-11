Депутаты Совета депутатов округа Чехов передали военным СВО гуманитарный груз
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Депутаты Совета депутатов городского округа Чехов под руководством главы Михаила Собакина в очередной раз собрали партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции.
Было собрано много предметов, крайне необходимых в зоне спецоперации: лекарственные препараты, генераторы, power-банки и экшн-камеры. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что мобилизованные жители в настоящее время несут службу на Сватово-Кременном направлении. За два года СВО бойцы неоднократно меняли позиции, но неизменным остается одно — военные всегда остаются на передовой линии.
Михаил Собакин обратился к жителям округа. Он отметил, что каждый горожанин может помочь в сборе необходимых вещей. Военные СВО успешно продвигаются вперед, а значит, вынуждены снова обустраиваться в полевых условиях. К тому же, со сменой времен года изменяется и необходимый перечень предметов. В расходном материале, продуктах питания, средствах личной гигиены и медпрепаратах потребность есть всегда.
«Уважаемые жители! Каждый из вас может принять участие и принести необходимые вещи в наши пункты сбора, которые находятся по следующим адресам: Общественная приемная Местного отделения Партии «Единая Россия», ул. Дружбы д. 21. Время работы в будни: 10.00-13.00 и 14.00 - 17.00, Сб, вс – выходной. ДК «Дружба»: ул. Чехова, д. 45, каб. №210, режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00», — напомнил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.