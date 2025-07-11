Депздрав Москвы: двух детей увезли после ДТП на Бережковской набережной в центр Рошаля

После дорожно-транспортного происшествия на Бережковской набережной, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей, Следственный комитет проводит предварительное расследование. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СК Москвы в их официальном Телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил наезд на людей, среди которых были дети, после чего скрылся с места происшествия. Двое взрослых получили серьезные травмы. Остальные пострадавшие, включая детей, получили травмы средней различной степени тяжести.

«В Москве организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении СК РФ.

По последним данным, предоставленным Департаментом здравоохранения города Москвы, двое детей были госпитализированы в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Рошаля). Еще трое взрослых были доставлены в Первую градскую больницу, Боткинскую больницу и Городскую клиническую больницу № 67.

Прокуратура Западного административного округа следит за развитием событий и держит ситуацию с расследованием на контроле.