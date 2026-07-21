«Это наше законное право». Кому в России положен отпуск до 56 дней?

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск повышенной длительности закреплено за рядом категорий россиян. В их числе — педагоги, госслужащие, муниципальные работники, несовершеннолетние, инвалиды, ученые, а также персонал, задействованный в работах с химоружием. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель Университета имени Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

Трудовое законодательство разделяет удлиненный основной отпуск (сверх стандартных 28 календарных дней) и дополнительный оплачиваемый, который идет в придачу к нему. Как пояснила эксперт, несовершеннолетним положен отдых в 31 день в любое удобное время, инвалидам — от 30 дней, а педагогам — от 42 до 56 суток.

Кроме того, добавила Колодяжная, дополнительный оплачиваемый отпуск ежегодно полагается сотрудникам с ненормированным графиком, занятым на вредных или опасных производствах, медикам, спортсменам и тренерам, жителям Крайнего Севера и приравненных районов, а также лицам, пострадавшим от радиации.

Работодатель вправе продлить отдых и другим сотрудникам, но только при условии, что это прописано в коллективном договоре или локальном акте компании, резюмировала специалист.

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