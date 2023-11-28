«Пляжи сильно пострадали, дома выглядят плачевно»: как жители разных регионов РФ справляются с последствиями шторма

Обрушившиеся на регионы России ураган со штормом доставили массу проблем — жители Ростовской области, ЛНР и ДНР, Крыма и Краснодарского края остались без электроснабжения, ветер валил деревья, а в городах, расположенных на берегу моря, волны разрушали все, до чего могли дотянуться.

Непогода осталась позади, а значит пришло время устранения ее последствий. О том, что происходит в пострадавших регионах, нам рассказали местные жители.

В Крыму восстанавливать электроснабжение начали сразу же после прекращения шторма, не дожидаясь следующего дня. На улицах быстро начали появляться коммунальщики, которые до сих пор производят уборку сломанных ветвей деревьев и различного мусора.

«Уже все хорошо. Свет дали, дети от холода спасены. Спасибо за хорошую работу ребятам. Еще до вечера устранили поломки, и свет появился во многих районах», — рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» жительница Севастополя Анна М.

В Краснодарском крае большое количество домов, расположенных у моря, оказались разрушены. Кроме того, пострадала железная дорога Лазаревская — Туапсе. В нескольких местах на нее обрушились деревья, еще в одном районе ее подмыло волнами.

«О проблемах с электричеством слышал только в одном районе, в остальных уже вроде бы все восстановлено. На дороги деревья тоже падали, повредили несколько машин, но сейчас проезд свободен. А вот пляжи сильно пострадали, и с ними пока ничего не делают в большинстве. Дома в прибрежных районах тоже выглядят плачевно», — сообщил нам житель Сочи Михаил М.

Не обошла стихия и новые территории — Луганская Народная Республика частично осталась без электричества, мобильной связи и интернета, но благодаря коммунальным службам все восстановили достаточно оперативно.

«С раннего утра во многих районах исчезло электричество, но уже спустя несколько часов, несмотря на продолжавшийся ураган, свет начал возвращаться в дома. Правда, отдельным поселкам пришлось ждать до вечера. Сейчас погода хорошая, светит солнце, о произошедшем напоминают только поваленные деревья. В пгт Комсомольский — это недалеко от нас — одно из них упало на газовую трубу, но уже сейчас с этим разбираются специалисты», — поделилась жительница города Свердловск Юлия С.

Ранее очевидцы рассказали о взрыве на нефтебазе в Сочи.