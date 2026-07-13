Деревья рухнули, провода оборваны: почему север Подмосковья до сих пор без света и когда все починят

Работы велись всю ночь и будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения у всех пострадавших потребителей. К половине восьмого утра 13 июля специалистам удалось вернуть свет более чем 90 процентам ранее обесточенных абонентов, сейчас бригады обрабатывают индивидуальные заявки жителей. Всего в устранении последствий стихии задействованы 54 бригады. Сообщить о нарушениях или уточнить время подачи электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220.