Льгот не станет больше: почему 25-летним будет сложнее купить жилье после повышения возраста молодежи до 40 лет

В России вновь обсуждают возможность повысить возраст молодежи с нынешних 35 до 40 лет. Инициативу ранее поддержали в Минздраве, объясняя это увеличением продолжительности жизни и тем, что россияне позже создают семьи и дольше сохраняют активность. Однако, как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Анна Кулагина, такое решение может изменить правила получения государственных льгот.

Новый виток дискуссии вызвало заявление академика РАН Геннадия Онищенко. В интервью РИА Новости он поддержал идею повысить возраст молодежи до 40 лет, отметив, что современные россияне дольше сохраняют работоспособность, а при хорошем здоровье и после 65 лет могут продолжать трудиться, одновременно получая пенсию.

По словам Кулагиной, сама идея выглядит логичной: современные 35–40-летние действительно зачастую ведут более активный образ жизни, чем представители этого возраста несколько десятилетий назад.

«Юридические нормы постепенно пытаются подстроить под реальные изменения в обществе. Люди позже вступают в брак, позже становятся родителями и дольше сохраняют высокую работоспособность», — пояснила эксперт.

Однако наиболее заметные последствия могут коснуться программ государственной поддержки, рассчитанных на молодежь.

«Если возрастную планку поднимут до 40 лет, число претендентов на субсидии, гранты и льготы резко увеличится. При этом объем финансирования сам по себе не вырастет», — отметила эксперт.

Она привела в пример программу «Молодая семья». Сегодня получить субсидию на покупку или строительство жилья, взятие ипотеки могут супруги не старше 35 лет. Если возрастной предел увеличат, в очереди окажется значительно больше семей.

«В результате молодые пары в возрасте 20–25 лет могут ждать помощи дольше, потому что конкуренция станет выше», — считает Кулагина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Аналогичная ситуация, по ее словам, возможна с грантами для начинающих предпринимателей, образовательными программами и другими мерами поддержки. Эксперт также обращает внимание на психологическую сторону вопроса.

«Сам по себе новый статус не сделает ипотеку дешевле, не повысит зарплату и не изменит отношение работодателей. Формальная молодость не отменяет жизненной ответственности», — подчеркнула Кулагина.

По ее мнению, если возраст молодежи все же будет увеличен, государству одновременно придется пересматривать механизмы распределения поддержки, чтобы дополнительные льготы для людей 35–40 лет не сократили возможности тех, кто только начинает самостоятельную жизнь.

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