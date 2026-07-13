В Подмосковье диагностику здоровья в парках за выходные прошли почти 450 жителей

В минувшие выходные, 11 и 12 июля, здоровье в парках Подмосковья проверили 432 жителя старше 18 лет. Акция прошла в Балашихе, Дмитрове, Наро-Фоминске, Подольске, Серпухове и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Формат выездных обследований в парках остается востребованным у жителей Подмосковья», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в общей сложности с начала летнего сезона здоровье проверили 2,4 тыс. жителей, акции позволяют пройти первичную диагностику в комфортной обстановке на природе. В случае необходимости врачи направят пациентов в поликлинику для более углубленного обследования.

С результатами профилактического осмотра можно будет ознакомиться в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.