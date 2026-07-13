Жителей и гостей Серпухова пригласили на крупнейший гастрономический фестиваль Мамы Ольги

В Серпухове с 24 по 26 июля будет проходить крупнейший гастрономический фестиваль Мамы Ольги, одно из самых ярких событий этого лета в Подмосковье состоится на берегу реки Оки. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль организуют при поддержке администрации городского округа Серпухов, он объединит более 150 фермерских хозяйств и производителей со всей России. Гостей также ждут музыкальная программа, гастрономические открытия, семейные развлечения и культурные активности. Ожидается, что мероприятие посетят от 15 до 20 тыс. гостей из Москвы, Московской, Тульской, Калужской и других регионов Центральной России.

На протяжении трех дней гостей ждут сразу несколько тематических площадок. Фермеры представят молочные продукты и ремесленные сыры, мясные деликатесы, мед и продукцию пчеловодства, выпечку, сладости, напитки, авторские соусы, а также изделия народных промыслов и товары ручной работы. Кроме того, будет подготовлена концертная программа с участием музыкальных коллективов, артистов и творческих коллективов, гастрономическая зона, где можно будет попробовать фермерские деликатесы. Желающим будут доступны мастер-классы, творческие активности, ремесленные мастерские, интерактивные площадки и детские развлечения.

«Мы создаем не просто фестиваль, а новую традицию летнего отдыха в Подмосковье. Наша задача — объединить людей вокруг качественных фермерских продуктов, живой музыки, семейных ценностей и культуры осознанного потребления. Мы хотим, чтобы гости увезли с собой не только вкусные покупки, но и яркие эмоции, желание вернуться в Серпухов снова», — отмечает директор по маркетингу сети фермерских магазинов Мама Ольга.

Среди партнеров фестиваля — РОЛЬФ, IPSUM, EUPHORIA, сеть фермерских магазинов Мама Ольга, Национальная лотерея, Asia Beauty Spa, IBA FIT, фонд помощи «Русский Крест», Федерация бокса России, Федерация нард России, движение «Здоровое Отечество» и другие организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 0+