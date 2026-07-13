Пожар на предприятии, разрушенный дом и поврежденный ангар: последствия ночной атаки БПЛА на Краснодарский край

В ночь с 12 на 13 июля 2026 года Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По информации регионального оперативного штаба, удары и падения обломков зафиксированы в двух муниципалитетах — Темрюкском и Белореченском районах. Кроме того, средства противовоздушной обороны отработали в пригороде Майкопа, где уничтожили четыре дрона, сообщил kubanpress.ru.

В Темрюкском районе, как проинформировали в оперштабе, произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий. Характер производства и масштабы пожара в официальных сводках не раскрываются. Информация о ликвидации огня на данный момент не поступала.

Самыми серьезными последствиями атаки обернулась ситуация в поселке Ильич. Здесь обломки беспилотника рухнули на территорию частного домовладения. В результате взрывной волной в жилом доме выбило стекла и разрушило часть стены. Кроме того, на участке загорелся сарай, однако пожарным расчетам удалось оперативно справиться с возгоранием. Очевидцы рассказывают, что около 02:45 по местному времени слышали серию взрывов. По их словам, звуки были значительно мощнее, чем во время предыдущих атак — «так громко еще не было».

В Белореченском районе под удар попало местное предприятие. По данным властей, поврежден ангар с техникой. О степени разрушений и типе хранившегося оборудования официальная информация пока отсутствует. Жители сообщают, что около 02:30 слышали сильный грохот, а в это же время в районе работала система ПВО.

Параллельно с атакой на Кубань дроны были замечены над соседней Республикой Адыгея. В пригороде Майкопа силами ПВО сбиты четыре беспилотника. Предварительно, разрушений на земле нет, жертв и пострадавших также не зафиксировано.

Главное, что подчеркивают все источники, — по предварительным данным, в результате атаки на Краснодарский край никто не пострадал. В оперативном штабе региона заявили, что ситуация остается под контролем. На местах работают экстренные службы, которые выясняют обстоятельства произошедшего и оценивают ущерб. О ликвидации пожаров на предприятиях в Темрюкском и Белореченском районах официальных сообщений пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля Подмосковье подверглось массированной атаке украинских беспилотников самолетного типа.