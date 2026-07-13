Не стало актера сериала «Мухтар. Новый след» Ивана Кушнерука

В возрасте 34 лет ушел из жизни актер Иван Кушнерук, известный зрителю по роли в сериале «Мухтар. Новый след», сообщает Super. Артист скончался 27 июня, не дожив всего десять дней до своего 35-летия. Печальную новость подтвердил режиссер Сергей Землянский, опубликовав сообщение в своем блоге.

Землянский отметил, что в 2019 году они вместе готовили спектакль в Минске, в театре имени Янки Купалы, где Кушнерук репетировал роль Марка Шагала. Постановка так и не увидела свет, а теперь режиссер с горечью вспоминает о том времени, называя случившееся невосполнимой утратой для театрального мира.

Кушнерук родился в белорусском городе Лунинец. Он был выпускником театрального факультета Белорусской государственной академии искусств. С 2015 года актер служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, где был задействован в таких постановках, как «Шляхтич Завальня», «Стражи Тадж-Махала» и «Школа налогоплательщиков». В 2020 году он покинул труппу.

Помимо театральных работ, Иван снимался в кино. На его счету — участие в сериале «Мухтар. Новый след» и съемки в мелодраме «Постучись в мою калитку», вышедшей в 2023 году.

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