150 мл воды в час, остановки каждые два часа и 23 градуса в машине: полный гид по выживанию за рулем в жару

Для водителей летняя жара — это не просто дискомфорт, а серьезная нагрузка на все системы организма. Станислав Бедрицкий, заведующий отделением функциональной диагностики НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, врач высшей категории, в беседе со Здоровьем Mail объяснил , почему перегретый салон автомобиля превращается в зону риска и как этого избежать.

С физиологической точки зрения высокая температура запускает в теле человека механизмы активной защиты от перегрева. Сосуды на периферии расширяются, сердце начинает биться чаще, потоотделение усиливается. Кровоток перераспределяется, а сердечно-сосудистая система получает дополнительную нагрузку. На электрокардиограмме водителя, который долго находится в душном салоне, медики фиксируют учащение ритма, а иногда и сбои в процессах реполяризации миокарда. Для людей с аритмией жара становится провокатором экстрасистолии — внеочередных сокращений сердечной мышцы.

Но самое тревожное, по словам эксперта, происходит с нервной системой. Ухудшение мозгового кровотока и нарушение электролитного баланса напрямую влияют на способность водителя концентрироваться и быстро реагировать на дорожную обстановку. Цифры красноречивы: как только столбик термометра в машине перешагивает отметку 30 градусов, время реакции увеличивается в среднем на пятую часть, а качество принятия решений падает почти на 30 процентов.

Коварство перегрева — в его постепенности. Человек может не осознавать, что находится в опасной зоне, пропуская ранние сигналы: пульс, участившийся без видимой причины, пульсацию в висках, необъяснимую раздражительность или нарастающую усталость. Организм всегда предупреждает о неблагополучии задолго до того, как симптоматика станет очевидной, подчеркивает врач.

«В жару нарушается координация движений и зрительное восприятие, появляется склонность к необоснованному риску. Этим объясняется статистика роста ДТП в особенно жаркие дни», — отмечено в статье Здоровье Mail.

Как обезопасить себя в пути

Главное правило — питьевой режим. В жару за рулем здоровому человеку рекомендуется добавлять к обычному рациону по 100–150 миллилитров воды каждый час. Вода должна быть негазированной и не холодной — комнатной температуры. Пациентам с сердечной недостаточностью и отдельными формами гипертонии перед поездками в жару стоит посоветоваться с наблюдающим врачом.

Сладкие газировки и соки не подходят: они усиливают чувство жажды и создают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Кофе и чай, напротив, обладают мочегонным эффектом, что в условиях летнего зноя может привести к еще большему обезвоживанию.

Комфортная и безопасная температура воздуха в салоне, по мнению специалиста, — это диапазон 23–25 градусов. При этом разница между температурой в машине и на улице не должна превышать 7–8 градусов. За несколько минут до завершения поездки стоит плавно повысить температуру в салоне, чтобы организм мягко адаптировался к жаре снаружи.

«Потоки охлажденного воздуха лучше направлять на лобовое стекло и в ноги, но не в лицо и шею — это может вызвать локальное переохлаждение и воспаление», — говорится в статье Здоровье Mail.

Когда лучше ехать и как делать остановки

Часы с 11 до 16 — самый неблагоприятный отрезок для вождения. Если есть возможность, маршруты стоит планировать на утро или вечерние часы. Профессиональным водителям Бедрицкий рекомендует делать перерывы каждые полтора-два часа продолжительностью не менее четверти часа. Выходить из машины, дышать, разминать шею и плечи. После длительной стоянки на солнцепеке не следует сразу садиться за руль: сначала двери открывают для проветривания, потом включают кондиционер и только после этого трогаются.

Особое внимание — группам риска

Людям с гипертонией, ишемией, сердечной недостаточностью, нарушениями ритма, бронхиальной астмой и сахарным диабетом нужно быть особенно осторожными. Перед летними поездками им настоятельно рекомендуется пройти дополнительное обследование: сделать ЭКГ, а по необходимости — нагрузочные тесты и суточный мониторинг давления, чтобы при необходимости скорректировать терапию.

Тревожные симптомы: когда останавливаться немедленно

Если за рулем появились сильная слабость, головокружение, тошнота или боль в груди, нельзя пытаться доехать до пункта назначения. Нужно включить аварийную сигнализацию, остановиться в безопасном месте, выключить двигатель, выйти из автомобиля, уйти в тень и расстегнуть одежду. Воду пьют маленькими глотками. Если состояние не улучшается через 10–15 минут, необходимо вызывать скорую. При боли в груди, особенно если она сопровождается чувством страха, одышкой или отдает в левую руку и челюсть, вызов скорой должен быть незамедлительным.

Ранее сообщалось, на какие звуки и запахи авто важно реагировать летом.