«Семья. Лето. Парк»: жители Котельников отпраздновали День любви и верности

Масштабное мероприятие под названием «Семья. Лето. Парк» развернулось 11 июля на открытой сцене лесопарка. Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый нашел занятие по душе.



У входа в парк работала фотозона «Мы вместе!» – здесь семьи делали снимки на память. Рядом расположилась фотовыставка «Фрагменты семейного», где трогательные истории о родственных узах и теплых отношениях вдохновляли прохожих.



Одним из самых популярных мест стал мастер-класс «Ромашка – символ семьи». Дети и взрослые мастерили сувениры из бумаги и подручных материалов. Малышам активно помогали родители, а ребята постарше проявляли фантазию и с энтузиазмом создавали собственные варианты поделок.



Параллельно стартовала игровая программа «В кругу любимых». Эстафеты, командные задания и активные конкурсы вовлекли и детей, и их мам с папами. Участники бегали, прыгали и решали хитрые головоломки – смех и аплодисменты не стихали на площадке больше часа.



Главным событием дня стала концертная часть «Наши песни». Творческие коллективы Котельников выступили с яркими номерами, наполнив лесопарк живой музыкой и праздничной атмосферой. Зрители подпевали знакомым мелодиям и благодарили артистов овациями.



Праздник прошел динамично и душевно, оставив у гостей только светлые эмоции. Семейные пары с детьми, молодежь и старшее поколение – все почувствовали себя частью большого городского сообщества. Организаторы отметили высокую активность жителей и пообещали сделать подобные встречи доброй традицией Котельников.