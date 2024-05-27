Деревья в честь Героев специальной военной операции высадили в подмосковной Балашихе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вместе с женами и родственниками погибших военнослужащих высадили деревья в честь героев СВО высадили в муниципалитете на «Алее Памяти». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.

Напоминаем, что год назад на проспекте Ленина впервые были высажены почти сорок кленов в память о жителях округа, погибших при выполнении воинского долга в ходе СВО. В этом году тут появились еще несколько деревьев. Каждому присвоили имя погибшего бойца.

Сергей Юров высадил клены вместе с женой и двумя сыновьями участника СВО Левона Газарянца. Он погиб 9 октября 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Сегодня самая главная задача — сделать все для того, чтобы увековечить память наших Героев. Мы открываем мемориальные доски на домах, где жили участники СВО. В наших школах открыты парты Героев. В прошлом году здесь, на проспекте Ленина, мы заложили „Аллею Памяти“. Сегодня, к сожалению, количество этих деревьев станет больше. Мы сделаем все, чтобы никогда не забыть имена наших Героев. Вечная им память», — сказал Сергей Юров.

Примечательно, что в муниципалитете уже приступили к проектированию сквера-мемориала с фамилиями павших бойцов. Планируется, что он появится на проспекте Ленина рядом с Вечным огнем в 2025 год.