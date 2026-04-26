Деревня-призрак в Сибири: Патриху не восстановили после удара стихии

В апреле 2026 года исполняется 21 год со дня исчезновения деревни Патриха Тайшетского района — населенного пункта, стертого с лица земли ледяным наводнением. Сегодня на месте бывших жилых улиц — заросли крапивы и остовы построек, а сама деревня официально упразднена и осталась лишь в памяти немногих выживших, передает портал « Тайшет24 ».

26 апреля 2005 года аномальная жара и проливной дождь спровоцировали катастрофический ледоход на реке Бирюсе. Многотонные льдины, перемешанные с вырванными деревьями, обрушились на 225 жителей. В четыре часа утра люди проснулись от грохота: ледяные глыбы крушили стены домов, переворачивали постройки и сносили мосты. Деревня была уничтожена в течение часа. 173 человека, в том числе старики и дети, спасались на крышах уцелевших зданий, ожидая помощи более девяти часов. Спасатели из Красноярска и Иркутска прибыли лишь во второй половине дня. 42 жителя смогли добраться до возвышенности самостоятельно. Три человека, включая 87-летнюю Анастасию Ромашову, отказавшуюся эвакуироваться, погибли, утянутые под лед.

Позднее прокуратура выражала бессильную ярость по поводу того, что пожилую женщину не вывезли принудительно, но виновных в трагедии не установили. Причиной назвали природный каприз — подпор воды из-за вскрытия реки Тагул. Два уголовных дела были закрыты, а обещанный властями памятник жителям так и не возвели.

Власти решили не восстанавливать Патриху. Деревню официально упразднили, а уцелевших жителей расселили по другим населенным пунктам.

Сейчас добраться до урочища можно лишь по бездорожью, преодолев несколько речных рукавов. На месте бывшей деревни — тишина: лес поднимается сквозь огороды, остовы домов зарастают травой, а по ровным рядам угадываются исчезнувшие улицы Береговая, Старая Патриха, Сплавная. В 1964 году деревня уже переживала наводнение, но устояла. В 2005-м стихия уничтожила 70 процентов строений, и Патриха перестала существовать.