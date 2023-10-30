Деревню Лаговское посетил фельдшерско-акушерский пункт на колесах

ФАП на колесах оборудован электрокардиографом, портативным биохимическим анализатором крови, измерителем концентрации глюкозы в крови.

Также в нем разместили устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер, гинекологическое кресло.

Помимо этого, в машине есть дефибриллятор-монитор и аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом, который подойдёт для детей от шести лет и взрослых пациентов.