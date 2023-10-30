Деревню Лаговское посетил фельдшерско-акушерский пункт на колесах
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
Жители деревни Лаговское городского округа Подольск прошли диспансеризацию в мобильном фельдшерско-акушерском пункте.
ФАП на колесах оборудован электрокардиографом, портативным биохимическим анализатором крови, измерителем концентрации глюкозы в крови.
Также в нем разместили устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер, гинекологическое кресло.
Помимо этого, в машине есть дефибриллятор-монитор и аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом, который подойдёт для детей от шести лет и взрослых пациентов.