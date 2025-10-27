«Дерево-убийца» едва не раздавило проезжающее такси в Подмосковье

Водитель такси в подмосковном Одинцово чудом избежал лобового столкновения с ветвистым и крупным деревом, упавшим прямо перед машиной. Кадры попали на видеорегистратор автомобиля, сообщает REGIONS.

Кадры с видеорегистратора, облетевшие сеть, запечатлели момент, когда мощный ствол рухнул на дорогу буквально через секунду после проезда машины. Ветки задели верх крыши, но авто буквально проскользило сквозь. Как оказалось, в салоне находился пассажир, однако обошлось без жертв и пострадавших.

Движение на участке было оперативно перекрыто, а коммунальные службы прибыли для расчистки завала.

В администрации городского округа Одинцово REGIONS официально сообщили о запуске проверки состояния зеленых насаждений в поселке Крымское и других населенных пунктах. Особое внимание обещали уделить старым и потенциально опасным деревьям, представляющим угрозу для жителей и инфраструктуры. Специалисты проведут инвентаризацию, выявят аварийные экземпляры и составят план работ по их обрезке или полному удалению.

Власти рекомендуют гражданам быть осторожными вблизи деревьев, особенно в непогоду. Специалисты советуют обращать внимание на явные признаки опасности: сильный наклон ствола, обширные дупла, сухие или обломанные ветви в кроне, а также грибы-трутовики у основания. Наличие даже одного из этих признаков — повод сообщить в управляющую или коммунальную службу.

