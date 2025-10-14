Добрыня Никитич выжил после падения с четвертого этажа в Москве

В Москве произошел невероятный случай — мужчина по имени Добрыня Никитич выжил после падения с четвертого этажа. Он приземлился на балкон второго этажа, после чего самостоятельно поднялся на ноги. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

На улице Введенского в Москве случилось настоящее чудо. Пятидесятилетний мужчина по имени Добрыня Никитич выжил после падения из окна четвертого этажа. По счастливой случайности он приземлился не на асфальт, а на балкон второго этажа, при падении разрушив его остекление.

Свидетели происшествия сообщают, что после падения мужчина не просто остался жив, но и самостоятельно поднялся на ноги и отряхнулся. Несмотря на шоковое состояние, он не проявлял признаков критических травм. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая доставила Добрыню Никитича в больницу для комплексного обследования. ЧП поразило даже опытных спасателей, которые сравнивают падение с высоты 12–15 метров с огромным везением, учитывая смягчающее приземление.

