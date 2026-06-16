Дерматолог Быканов назвал мракобесием назначение диет всем людям с прыщами

Врач-дерматолог Александр Быканов в своем Telegram-канале опроверг популярный миф о том, что прыщи возникают из-за неправильного питания. По словам специалиста, некоторые продукты действительно могут усугублять уже существующие высыпания, однако сами по себе они не способны стать их первопричиной.

Быканов пояснил, что у человека без акне бургеры или молочные продукты не спровоцируют появление прыщей. Но если проблема уже есть, неправильное питание может ухудшить картину и привести к прогрессированию заболевания. При этом, как подчеркнул врач, такая связь обнаруживается далеко не у всех пациентов — лишь у двух-трех из ста человек. Именно для них может быть рассмотрена корректировка рациона. Назначение же диет всем подряд дерматолог назвал мракобесием.