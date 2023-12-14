Дерматолог Филева рассказала о пользе сна нагишом

Прохладный свежий воздух, темнота, уютная кровать с мягким одеялом и удобной подушкой являются обязательными условиями для крепкого и здорового сна. При этом спать лучше всего полностью раздетым. Врач-дерматолог Александра Филева объяснила неожиданные плюсы наготы в постели. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, засыпание нагишом происходит эффективнее из-за того, что тело быстрее охлаждается и человек легче погружается в сон. Кроме того, пижамы и сорочки могут стеснять движения, а иногда даже препятствовать нормальному кровообращению.

Врач добавила, что также тесна одежда может стать причиной раздражения кожи и появления красных пятен и зуда.

По ее мнению, если человек спит нагишом, то у него больше ощущения свободы, а также повышается самооценка и укрепляются супружеские отношения.