Косметолог пояснила вред клубники в косметических средствах

Летний сезон традиционно ассоциируется с натуральной косметикой из свежих ягод. Однако дерматологи предупреждают: популярные домашние маски из клубники могут принести больше вреда, чем пользы. Врач-косметолог Светлана Жабоева пояснила, почему клубничные маски могут быть опасны для кожи. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, прежде всего стоит помнить, что клубника является сильным аллергеном, особенно для чувствительной кожи, также кислоты в ее составе могут пересушивать кожу и нельзя исключать риска химических ожогов от пестицидов.

Медик пояснила, что в целях безопасности следует смешивать клубнику с маслами или сливками, заранее проверять наличие аллергической реакции, использовать только экологически чистые ягоды.

По ее мнению, натуральное — не значит безопасное. Следует отдавать предпочтение профессиональной косметике с проверенным составом или крайне осторожно экспериментировать с домашними рецептами, обязательно разбавляя клубнику мягкими компонентами. Особую осторожность следует проявлять обладателям сухой и чувствительной кожи.

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